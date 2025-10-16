Sempat Terbakar, TPPI Pastikan Operasional Kilang Tuban Kembali Normal

JAKARTA - PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) memastikan operasional kilang minyak miliknya di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur telah kembali berjalan normal usai mengalami insiden kebakaran pada Kamis (16/10/2025).

Area Manager CSR & Comrell PT TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, menjelaskan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh gangguan pada salah satu peralatan kilang yang menimbulkan asap, namun tidak sampai terjadi ledakan seperti kabar yang beredar.

“Memang ada insiden pada peralatan kami yang menyebabkan munculnya asap, tetapi tidak ada ledakan dan kondisi secara umum aman. Tim tanggap darurat kami langsung bergerak cepat dan berhasil menanganinya dalam waktu sekitar 30-40 menit,” ujar Tinoto saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Dia memastikan bahwa setelah penanganan selesai, kilang TPPI di Tuban kembali beroperasi secara normal dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tidak mengalami gangguan maupun kendala.

“Pasokan BBM aman, tidak ada gangguan distribusi akibat insiden ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tinoto menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.

“Alhamdulillah aman, tidak ada yang luka,” ungkapnya.