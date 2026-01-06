Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Hentikan Impor Solar Mulai 2026, RDMP Balikpapan Diresmikan Bulan Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |20:35 WIB
RI Hentikan Impor Solar Mulai 2026, RDMP Balikpapan Diresmikan Bulan Ini
Kilang Minyak Balikpapan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah akan menghentikan impor solar mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut akan ditopang oleh peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, khususnya setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional penguatan ketahanan energi.

"Bukan penutupan, ya. Sesuai yang sudah diumumkan Pak Menteri, tahun 2026 nanti solar sudah tidak kita impor lagi. Kita mengandalkan produksi dalam negeri setelah RDMP Balikpapan beroperasi," ujar Laode di Jakarta dikutip, Selasa (6/1/2025).

Ia menyebutkan, rencana tersebut telah disosialisasikan kepada badan usaha, termasuk pihak swasta. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema distribusi agar pasokan solar domestik tetap terjaga saat kebijakan ini mulai diterapkan. Laode memastikan proyek tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan utama dan saat ini hanya menunggu peresmian secara formal. Peresmian ditargetkan berlangsung pada Januari 2026.

"Menunggu peresmian saja. Insyaallah di bulan Januari ini," katanya.

RDMP Balikpapan dinilai akan menjadi tulang punggung Indonesia dalam upaya melepaskan ketergantungan pada impor solar. Dengan tambahan kapasitas kilang, pemerintah optimistis kebutuhan solar nasional dapat dipenuhi dari dalam negeri.

 

