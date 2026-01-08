Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: Lifting Minyak RI 2025 Capai 605.300 Barel, Lampaui Target

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |13:27 WIB
Bahlil: Lifting Minyak RI 2025 Capai 605.300 Barel, Lampaui Target
Bahlil: Lifting Minyak RI 2025 Capai 605.300 Barel, Lampaui Target (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan lifting minyak bumi tercatat mencapai 605,3 ribu barel per hari (MBOPD). Angka ini setara100,05 persen dari target APBN 2025 sebesar 605 MBOPD, sekaligus menjadi kenaikan pertama dalam sembilan tahun terakhir.

Bahlil menyampaikan, tren produksi minyak sepanjang 2025 menunjukkan perbaikan signifikan, terutama pada paruh kedua tahun. Produksi tertinggi terjadi pada Desember 2025 yang mencapai 652,9 MBOPD, sementara titik terendah terjadi pada Oktober sebesar 567,0 MBOPD. Meski sempat berfluktuasi, rata-rata tahunan tetap mampu melampaui target pemerintah.

"Target kita di APBN, lifting itu 605 ribu barel per day, itu target APBN. Alhamdulillah target kita hari ini, itu mencapai 605,3 ribu barel per day atau sama dengan 105 persen, jadi target lifting kita Alhamdulillah mencapai target bahkan melampaui, sekalipun ini sedikit," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Sementara itu, untuk sektor gas bumi, lifting sepanjang 2025 tercatat rata-rata 951,8 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Meski belum mencapai target APBN 2025 sebesar 1.005 MBOEPD, capaian tersebut dinilai relatif stabil di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan migas (natural decline) dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah produksi.

 

1 2
