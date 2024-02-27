Harga Telur Ayam Ikut-ikutan Naik Jelang Ramadhan 2024

MALANG - Harga telur melambung tinggi pada dua pekan menjelang Ramadhan. Kenaikan mencapai Rp2.000-Rp3.000 per kilogram.

Pantauan di Pasar Oro-oro Dowo, Kota Malang, harga telur mencapai kisaran Rp29.000-Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan mulai terjadi sejak pekan lalu hingga terus melambung hingga hari ini.

Pedagang Pasar Oro-oro Dowo, Warsinah menyebut, harga telur di tingkat distributor mencapai Rp 28.000 per kilogramnya, dan dijual seharga Rp29.000. Harga ini disebut naik sekitar Rp 5.000 per kilogramnya dari harga normal.

"Naik terus untuk telur ngambil kemarin Rp29 ribu, ini dijual Rp30 ribu per kilo," ucap Warsinah, Selasa (27/2/2024).

Hal serupa dipaparkan Aris, pedagang sembako di Pasar Oro-oro Dowo yang menyatakan, kenaikan telur sudah terjadi sepekan terakhir. Kenaikan harga telur mencapai Rp2.000 per kilogramnya.

"Naiknya Rp1.000-Rp2.000 katanya memang harga pakan lagi mahal. Jadi ngambil di tingkat peternaknya sudah mahal," ungkap Aris.

Di sisi lain, peternak ayam petelur Muhammad Yasin mengakui kenaikan harga telur ayam broiler disebabkan adanya kenaikan harga pakan ayam. Saat ini harga telur dari tingkat peternak saja sudah di angka Rp 27.000 per kilogramnya.