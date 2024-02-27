Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Telur Ayam Ikut-ikutan Naik Jelang Ramadhan 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |11:58 WIB
Harga Telur Ayam Ikut-ikutan Naik Jelang Ramadhan 2024
Harga Telur Naik. (foto: Okezone.com/Avirista)
A
A
A

MALANG - Harga telur melambung tinggi pada dua pekan menjelang Ramadhan. Kenaikan mencapai Rp2.000-Rp3.000 per kilogram.

Pantauan di Pasar Oro-oro Dowo, Kota Malang, harga telur mencapai kisaran Rp29.000-Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan mulai terjadi sejak pekan lalu hingga terus melambung hingga hari ini.

Pedagang Pasar Oro-oro Dowo, Warsinah menyebut, harga telur di tingkat distributor mencapai Rp 28.000 per kilogramnya, dan dijual seharga Rp29.000. Harga ini disebut naik sekitar Rp 5.000 per kilogramnya dari harga normal.

"Naik terus untuk telur ngambil kemarin Rp29 ribu, ini dijual Rp30 ribu per kilo," ucap Warsinah, Selasa (27/2/2024).

Hal serupa dipaparkan Aris, pedagang sembako di Pasar Oro-oro Dowo yang menyatakan, kenaikan telur sudah terjadi sepekan terakhir. Kenaikan harga telur mencapai Rp2.000 per kilogramnya.

"Naiknya Rp1.000-Rp2.000 katanya memang harga pakan lagi mahal. Jadi ngambil di tingkat peternaknya sudah mahal," ungkap Aris.

Di sisi lain, peternak ayam petelur Muhammad Yasin mengakui kenaikan harga telur ayam broiler disebabkan adanya kenaikan harga pakan ayam. Saat ini harga telur dari tingkat peternak saja sudah di angka Rp 27.000 per kilogramnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099565/daftar-lengkap-kenaikan-harga-beras-bawang-merah-cabai-hingga-gula-hari-ini-0Haj8aejff.jpg
Daftar Lengkap Kenaikan Harga Beras, Bawang Merah, Cabai hingga Gula Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/320/3088192/capai-swasembada-pangan-mentan-libatkan-petani-milenial-dan-pakai-teknologi-modern-YjfpTqikB5.jpg
Capai Swasembada Pangan, Mentan Libatkan Petani Milenial dan Pakai Teknologi Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087188/mentan-cari-orang-yang-betul-betul-mau-swasembada-pangan-yR30TVUXjo.jpg
Mentan Cari Orang yang Betul-Betul Mau Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/320/3079148/target-swasembada-pangan-penggunaan-anggaran-bakal-diawasi-f02FSTRS1O.jpg
Target Swasembada Pangan, Penggunaan Anggaran Bakal Diawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/320/3077449/menko-pangan-zulhas-belum-punya-kantor-kerja-di-mana-G0pxVvs0TW.jpg
Menko Pangan Zulhas Belum Punya Kantor, Kerja di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066959/harga-daging-ayam-dan-telur-turun-di-bawah-het-ini-kata-pedagang-3EU6xatNNT.jpg
Harga Daging Ayam dan Telur Turun di Bawah HET, Ini Kata Pedagang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement