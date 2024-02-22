Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Bansos Beras, Daging Ayam hingga Telur Rp17,5 Triliun, Dicairkan Sampai Juni 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |19:15 WIB
Anggaran Bansos Beras, Daging Ayam hingga Telur Rp17,5 Triliun, Dicairkan Sampai Juni 2024
Anggaran Bansos 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan anggaran bantuan sosial (bansos) hingga Juni 2024 sebesar Rp17,5 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran tersebut mencakup bansos beras, daging ayam, dan telur.

"Jadi tergantung nanti tentunya berapa realisasi keluarga dengan balita stunting yang akan mendapatkan bansos tersebut," kata Isa dalam konferensi pers APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Adapun Isa menyampaikan, bantuan beras 10 kg tersebut disalurkan kepada 18,8 juta KPM dengan total keseluruhan tambahan daging ayam dan telur anggarannya mencapai Rp17,5 triliun hingga Juni 2024.

Untuk BLT, lanjut Isa, sejauh ini sudah diputuskan untuk 3 bulan pertama dan tentu setelah itu akan dilakukan evaluasi lagi.

"Untuk BLT ini anggarannya akan mencapai Rp11,3 triliun, ini seluruhnya sudah disiapkan dari cadangan belanja bansos yang memang sudah disediakan di tiap tahun anggaran," katanya.

Topik Artikel :
blt 2024 bansos 2024 Cair Bansos BLT
