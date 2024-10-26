Target Swasembada Pangan, Penggunaan Anggaran Bakal Diawasi

JAKARTA - DPR siap mengawal program ketahanan pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, DPR juga mengawasi penggunaan anggaran pada kementerian terkait pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menekankan, pentingnya peran Komisi IV dalam memastikan kementerian terkait dapat menjalankan program-program strategis di sektor pangan secara tepat sasaran dan efisien.

“Pangan adalah kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan kita tidak bisa abai terhadap tantangan dan potensi di sektor ini,” ujar Rajiv.

Menurutnya, kolaborasi dengan kementerian seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia.

DPR juga menyoroti pentingnya pengawasan anggaran yang ketat di Komisi IV DPR RI agar setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Kami akan memastikan alokasi yang cukup dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis bisa mewujudkan swasembada pangan. Dia pun mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersinergitas.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global yang tidak menentu. Kita harus memastikan kemampuan kita untuk memberi makan rakyat sendiri," kata Prabowo.

Prabowo telah menyampaikan hal tersebut saat Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024. Selain itu, Indonesia juga harus swasembada energi karena diperlukan untuk ketahanan negara.