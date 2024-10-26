Prabowo Targetkan Swasembada Pangan dan 3 Juta Rumah, Lahannya di Mana?

JAKARTA - Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk target Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan dan 3 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinannya. Lahan tersebut tersebar dibanyak tempat, mulai dari Sumatera hingga Sulawesi.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan, untuk lahan yang tersedia saat ini mencapai 27 ribu hektare (Ha). Namun untuk swasembada pangan, akan disesuaikan jenis lahan nantinya seperti apa.

"Nanti kita lihat dari kesesuaian lahannya karena yang di Kalimantan tidak bisa semua dipakai. Jangan sampai airnya seperti yang ada di Palangkaraya, yang enggak bisa dipakai, lahan gambut," kata Parman, Sabtu (26/10/2024).

Adapun lahan-lahan yang ada tersebar seperti di Luwuk, Poso Tapanuli Selatan sampai Kalimantan Selatan yang sebentar lagi bisa didapatkan untuk ketahanan pangan.

Hanya saja, kata Parman, tetap dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari banyak pihak agar Badan Bank Tanah bisa segera secepat mungkin menyediakan lahan dalam jumlah yang cukup besar.

"Total sekarang kita 27 ribu ha. Tentu di Sumatera, Kalimantan sebagian bisa," ujarnya.

Sementara itu, untuk kesiapan lahan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo, Badan Bank Tanah masih mendiskusikan. Pasalnya, tidak mungkin disiapkan lahan-lahan yang ada di luar Pulau Jawa.

"Kita pada prinsipnya siap kalau kita diberikan nanti, terutama yang diperkotaan ya. Kalau di luar kota seperti kita dapat tanah di Napu itu kan orang enggak mau pindah ke sana dong. Tentunya hal-hal itu nanti misal penggunaan lahan-lahan optimalisasi lahan-lahan BMN yang tidak dimanfaatkan," ujarnya.

Badan Bank Tanah sebenarnya sudah menjalankan program perumahan dengan skala kecil. Hal ini juga adanya di Brebes dan Kendal.

Oleh karena itu, untuk 3 juta rumah pasti akan dibahas kembali bersama pemerintah. Pasalnya yang menjadi tantangan nantinya, apakah bila nanti lahan yang tersedia di luar Pulau Jawa, ada masyarakat yang mau pindah ke sana.

"Kita belum banyak, kita siapkan di PPU juga ada karena itu dekat dengan IKN tadinya. Kita siapkan masih ada sisa tanah cukup besar di banding PPU. Tapi tantangannya terutamanya yang di luar Jawa orang mau pindah gak dan juga dari pemerintah skemanya kita lihat yang pasti apakah ini pemberian, atau sewa atau rumah gratis untuk orang tidak mampu yang belum punya lahan sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah. Untuk mewujudkan target tersebut, Prabowo dinilai harus menambah anggaran Rp50 triliun per tahun.