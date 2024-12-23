Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rehabilitasi Bendungan Babulu Tingkatkan Suplai Air ke Sawah Milik Petani

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |22:17 WIB
Rehabilitasi Bendungan Babulu Tingkatkan Suplai Air ke Sawah Milik Petani
Ilustrasi Bendungan di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah merehabilitasi Bendungan Babulu Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah berusia 46 tahun dengan sumber air dari Sungai Babulu. Di mana usia yang tua, banyak kerusakan dan kebocoran.

Kerusakan terjadi di tubuh bendungan, endapan seluas 4,3 hektare dan pintu air, sehingga fungsinya tidak optimal.

"Secara fungsional bendungan ini mengaliri 320 hektare. Sedangkan potensialnya 520 hektare bisa dialiri. Maka itu perlu rehabilitasi," jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda dikutip, Senin (23/12/2024).

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik Rehabilitasi bendungan ini dimaksudkan untuk penyediaan air baku dan irigasi pertanian, khususnya sawah.

bendungan

"Jujur kabupaten yang paling tinggi angka stunting dan kemiskinan ekstremnya adalah PPU. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan air baku," tuturnya

Halaman:
1 2
