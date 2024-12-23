Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Diusulkan Jadi Badan Investasi Perumahan, Ini Penjelasan Tapera

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |21:20 WIB
Diusulkan Jadi Badan Investasi Perumahan, Ini Penjelasan Tapera
Ilustrasi Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho buka suara terkait adanya usulan dari Satgas Perumahan untuk berubah menjadi Badan Investasi Perumahan.

Heru menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih jauh agar perubahan tersebut mampu mengakomodir lebih besar dalam penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya kira itu kan diskusi, dengan satgas, kita hormati usulan itu, kan itu dalam rangka breakthrough, supaya tapera lebih baik kedepan, sebagai penyedia likuiditas, yang murah dan jangka panjang," ujar Heru saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Pada kesempatan itu, Heru mengaku terkait usulan perubahan BP Tappera menjadi Badan Investasi Perumahan akan dibahas jauh bersamaan dengan pembentukan komite BP Tappera yang baru.

Lewat pembentukan Komite Tappera yang baru itu, Heru mengungkapkan telah mengusulkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai ketua komite lembaga pengelola tabungan perumahan itu.

"Tapi kan itu perlu diskusi lagi, aktualisasi dibawah koordinasi pak Menteri (PKP) kan beliau ketua komite kami nanti kedepan. Masih menunggu Kepres (Keputusan Presiden pengangkatan Komite BP Tappera)," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/470/3149566/rumah_subsidi-XAON_large.jpg
Harga Rumah di Kota Sangat Mahal, Fahri Hamzah: Banyak Pengembang Jadi Spekulan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/470/3148580/permintaan_rumah_mewah-bJmg_large.jpeg
Permintaan Rumah Mewah Naik 17 Persen di Kawasan Penyangga Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/470/3146414/rumah-ZwMd_large.jpg
Siap-Siap! Harga Hunian Vertikal Bakal Lebih Murah, Rumah Tapak Jadi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/470/3136746/rumah_tipe_kecil-0HSL_large.jpg
Harga Properti di RI Naik Tipis, Rumah Tipe Kecil Laku Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/470/3131367/kisah_bantu_minto-7B0w_large.png
Kisah Batu Minto hingga Kutukan, Prasasti Bersejarah dari Malang yang Ada di Rumah Bangsawan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123717/rumah-iyFp_large.png
Apa Kabar Proyek Properti Rp2,4 Triliun di Bali?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement