HOME FINANCE PROPERTY

Harga Properti di RI Naik Tipis, Rumah Tipe Kecil Laku Keras

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:46 WIB
Harga Properti di RI Naik Tipis, Rumah Tipe Kecil Laku Keras
Rumah Tipe Kecil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada kuartal I 2025 tumbuh terbatas.

1. Perkembangan Harga Properti

Hal tersebut tecermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada kuartal I 2025 yang tumbuh sebesar 1,07 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal IV 2024 sebesar 1,39 persen(yoy).

“Perkembangan harga properti tersebut dipengaruhi oleh penjualan unit properti residensial di pasar primer pada triwulan I 2025 yang meningkat, terutama rumah tipe kecil, di tengah penurunan penjualan rumah tipe menengah dan besar,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025).

Secara keseluruhan, penjualan unit properti residensial tercatat tumbuh sebesar 0,73 persen (yoy), meningkat dari kuartal sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 15,09 persen (yoy).

 

