HOME FINANCE PROPERTY

Menteri Ara Buka Suara soal Investor Asing Kucurkan Dana Program 3 Juta Rumah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |20:49 WIB
Menteri Ara Buka Suara soal Investor Asing Kucurkan Dana Program 3 Juta Rumah
Program 3 Juta Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyatakan saat ini rencana investor asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam pembahasan.

Menurutnya rencana pembiayaan program 3 juta rumah dari investor asing masih ditangani Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Namun hingga saat ini belum ada update lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada pak Wamen, kita tunggu ya," kata Maruarar saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Bahkan Qatar, Abu Dhabi, hingga China, masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di RI.

"Qatar ada yang mau bangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN juga 1 juta, dari China, terus terang China sanggup semuanya, bahkan sanggup 3 juta," ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

