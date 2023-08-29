Adhi Karya Rampungkan Stadion FIBA World Cup 2023 Senilai Rp640 Miliar

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah melakukan pembangunan venue Indonesia Arena di Jakarta. Venue itu penyelenggaraan FIBA World Cup 2023.

Indonesia Arena merupakan stadion indoor multifungsi terbesar di Indonesia yang berada di atas lahan seluas 3 hektar dengan kapasitas lebih dari 16.000 penonton.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi M mengatakan hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi ADHI.

“Kami pastinya turut bangga karena ikut andil di balik layar keberhasilan penyelenggaraan event kelas dunia dan telah memberikan karya yang terbaik melalui pembangunan Indonesia Arena,” ujarnya dikutip Antara, Selasa (29/8/2023).

Stadion indoor ini dibangun dalam waktu hanya 18 bulan dengan nilai kontrak sejumlah Rp640 miliar. Pembangunan dalam waktu relatif singkat ini karena ADHI telah memaksimalkan pemanfaatan teknologi konstruksi Building Information Modeling (BIM) untuk memastikan seluruh tahap pembangunan dengan metode konstruksi yang tepat dengan ketepatan biaya.