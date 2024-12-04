Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Hashim: Investor India hingga China Berminat Danai Program 3 Juta Rumah

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |23:32 WIB
Hashim: Investor India hingga China Berminat Danai Program 3 Juta Rumah
Program 3 Juta Rumah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tengah memacu investasi asing untuk mendukung pendanaan terhadap program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengungkap terdapat beberapa negara yang berminat mendanai program yang juga menyangkut perumahan sosial ini, meliputi India, hingga China.

“Program perumahan pak Prabowo akan didukung oleh dana dari Abu Dhabi, dana dari Qatar, dana dari China, ada dari India, ada dari Singapura. Cukup banyak negara yang ingin berinvestasi,” kata Hashim di Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Dengan adanya dukungan internasional, program tersebut diyakini dapat terwujud. Sebagai langkah konkret, pemerintah sebelumnya telah mendirikan Kementerian Perumahan yang sebelumnya dileburkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hashim menjelaskan kementerian baru ini akan fokus sepenuhnya pada pengelolaan dan pelaksanaan program perumahan tersebut.

