Menko AHY Tekankan Pentingnya Teknologi dalam Sektor Konstruksi

JAKARTA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya transformasi teknologi dalam sektor konstruksi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan efisiensi di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Teknologi memberikan peluang untuk membuat proses konstruksi lebih cepat dan efisien. Namun, kita juga harus memastikan bahwa sumber daya manusia kita terampil dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Transformasi ini penting agar Indonesia dapat mempertahankan daya saingnya,” ujar Menko AHY saat membuka acara Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada Rabu (6/11/2024).

BACA JUGA: Menko AHY Ungkap Pentingnya Konstruksi Bagi Pertumbuhan Ekonomi RI

Selain itu, Menko AHY menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendukung perkembangan industri dalam negeri melalui kebijakan yang berpihak pada produksi lokal.

“Industri konstruksi dan infrastruktur nasional harus siap bersaing dengan produk impor. Kita perlu melindungi dan mendorong produksi dalam negeri agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global,” tambahnya.

Menko AHY juga mengapresiasi partisipasi lebih dari 150 merek nasional dan internasional yang memamerkan produk serta teknologi konstruksi terbaru dalam acara ini. Dengan target pengunjung sebanyak 15.000 orang, Konstruksi Indonesia 2024 diharapkan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi para pelaku industri konstruksi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensinya.