Menko AHY Ungkap Pentingnya Konstruksi Bagi Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan konstruksi memiliki peran krusial sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena itu, konstruksi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pembangunan infrastruktur bukan hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Saya harap sektor konstruksi di Indonesia semakin meningkatkan kapasitas dan kompetensinya untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelas dunia yang menjangkau seluruh pelosok negeri,” ujar Menko AHY, dalam acara tahunan Konstruksi Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, di ICE BSD, Tangerang, Rabu (6/11/2024).

Menko AHY mengungkapkan, pentingnya sektor konstruksi yang kompetitif dan adaptif dalam menghadapi dinamika global, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemandirian dan daya saing produksi dalam negeri.

Selain itu, Menko AHY juga mengapresiasi kehadiran lebih dari 150 merek internasional dan nasional serta target 15.000 pengunjung yang diharapkan hadir selama acara berlangsung. Beliau berharap acara ini dapat menjadi ajang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik bagi seluruh peserta.

Apa yang disampaikan oleh Menko AHY ini sejalan dengan 8 misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah disusun (Asta Cita), khususnya di bidang infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi. Di samping melanjutkan pengembangan infrastruktur, pemerintahan Prabowo juga berencana untuk fokus membangun desa dan membangun dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.