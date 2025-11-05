Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |12:12 WIB
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Jawa dan Sulawesi menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan tertinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2025 yang mencapai 5,04 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan, secara spasial memang ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah Indonesia.

"Kontribusi wilayah Jawa terhadap PDB triwulan III tahun 2025 sebesar 56,68 persen diikuti wilayah Sumatera yang memberikan kontribusi sebesar 22,42 persen. Ekonomi wilayah Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah Jawa tumbuh sebesar 5,17 persen, kemudian wilayah Sulawesi tumbuh sebesar 5,84 persen," kata Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (5/11/2025).

Menurut Edy, pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut, yaitu Jawa dan Sulawesi, ditopang oleh kegiatan industri pengolahan.

Jika dilihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah secara lebih detail, sumber pertumbuhan utama wilayah Sumatera adalah pertanian, kemudian industri pengolahan dan perdagangan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera adalah wilayah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 1,06 persen. 

Sumber pertumbuhan utama wilayah Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan informasi dan komunikasi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan sebesar 1,38 persen.

Sementara untuk sumber pertumbuhan utama wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta perdagangan. Provinsi yang memberikan pertumbuhan tertinggi adalah Bali dengan andil pertumbuhan 2,77 persen.

Selanjutnya, sumber pertumbuhan utama di wilayah Kalimantan adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181478/kota-HYcK_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174557/motogp-YArf_large.jpg
Efek MotoGP Mandalika 2025, Hotel Penuh hingga Penerbangan Meningkat ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171889/tito-aBgZ_large.jpg
Bertemu Purbaya, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat 2 Mesin Penggerak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement