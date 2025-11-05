Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Jawa dan Sulawesi menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan tertinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2025 yang mencapai 5,04 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan, secara spasial memang ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah Indonesia.

"Kontribusi wilayah Jawa terhadap PDB triwulan III tahun 2025 sebesar 56,68 persen diikuti wilayah Sumatera yang memberikan kontribusi sebesar 22,42 persen. Ekonomi wilayah Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah Jawa tumbuh sebesar 5,17 persen, kemudian wilayah Sulawesi tumbuh sebesar 5,84 persen," kata Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (5/11/2025).

Menurut Edy, pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut, yaitu Jawa dan Sulawesi, ditopang oleh kegiatan industri pengolahan.

Jika dilihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah secara lebih detail, sumber pertumbuhan utama wilayah Sumatera adalah pertanian, kemudian industri pengolahan dan perdagangan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera adalah wilayah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 1,06 persen.

Sumber pertumbuhan utama wilayah Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan informasi dan komunikasi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan sebesar 1,38 persen.

Sementara untuk sumber pertumbuhan utama wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta perdagangan. Provinsi yang memberikan pertumbuhan tertinggi adalah Bali dengan andil pertumbuhan 2,77 persen.

Selanjutnya, sumber pertumbuhan utama di wilayah Kalimantan adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.