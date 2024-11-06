Singgung Pembebasan Lahan, Menko AHY: Perlu Integrasi Bangun Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pentingnya melanjutkan dan menuntaskan kebijakan satu peta dan satu tata ruang nasional.

Hal ini beliau sampaikan pada kunjungan kerja ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta, 5 November 2024.

BACA JUGA: AHY Sebut Masyarakat Pesisir Utara Jakarta Selalu Terancam Banjir Rob

"Kita bekerja dengan semangat keberlanjutan. Beberapa isu yang sebelumnya belum tuntas, akan diselesaikan. Saya berusaha untuk mengintegrasikan kebijakan satu peta, kebijakan satu tata ruang, dengan pengelolaan tata ruang yang perlu diputuskan," ujar Menko AHY, Rabu (6/11/2024).

Menurut Menko AHY, pembahasan mengenai ruang itu mengenai darat, laut, udara, termasuk di bawah tanah. Sehingga, perlu diintegrasikan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan pembangunan infrastruktur bisa lebih baik.

"Kami di Kemenko Infra mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam infrastruktur, salah satunya terkait lahan. Kementerian ATR/BPN penting memastikan ketersediaan lahan, namun pengadaannya harus bijaksana, clear and clean, baru bisa dibangun infrastruktur,” terangnya.