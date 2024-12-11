Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |19:19 WIB
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukuro. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah, hari ini. Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

Prabowo menegaskan, pembangunan infrastruktur ini menggunakan uang rakyat dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

"Setiap rupiah uang rakyat harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya, Rabu (11/12/2024).

Prabowo mengapresiasi para pekerja proyek Flyover Madukoro dan menekankan bahwa dedikasi dan kerja keras para pekerja sangat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya.

Pembangunan Flyover Madukoro diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi serta memudahkan, mengamankan, dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat, barang dan jasa.

Selain itu pembangunan proyek tersebut juga diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan.

