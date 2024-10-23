Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Negara Siap Jadi Penyandang Dana Biayai Program 3 Juta Rumah Prabowo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:05 WIB
3 Negara Siap Jadi Penyandang Dana Biayai Program 3 Juta Rumah Prabowo
Hashim Adik Prabowo Subianto (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik kandung Presiden Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo menyatakan ada 3 negara yang siap menjadi penyandang dana untuk membiayai sektor perumahan di Indonesia.

Hashim menyebutkan negara tersebut antara lain Uni Emirate Arab (UEA), Qatar, dan China. Ketika negara tersebut sudah sempat ditemui Hashim dan berkomitmen untuk membiayai pembangunan rumah, termasuk dalam program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

"Kita tarik investasi dari beberapa negara, untuk perumahan, saya bisa melaporkan bahwa saya sudah bertemu dengan pemerintah UEA, dia tertarik untuk membiayai perumahan, kemudian ada Qatar, dan dari China," ujar Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan sejauh ini skema yang ditawarkan berbentuk investasi langsung. Harapannya dengan adanya bantuan pembiayaan ini bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia.

"Ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," tambahnya.

