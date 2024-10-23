Canda Hashim soal Prabowo Bawa Kucing Bobby Kertanegara: Mudah-mudahan di Istana Tak Ada Tikus

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik kandung Presiden Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumomenyatakan alasan dibawanya kucing Kertanagara, Bobby, ke Istana Merdeka menemani Presiden Prabowo Subianto.

Antara kucing dan tikus, kedua memang kental akan cerita permusuhan. Kucing sebagai predator kerap mengejar-ngejar tikus sebagai mangsanya. Hashim berharap tidak ada tikus di Istana sehingga Bobby bisa hidup tenang dan tidak bekerja.

"Tidak peduli mana kucing bobby warna hitam atau putih, yang penting bobby tangkap tikus, tapi mungkin di Istana tidak ada tikus kan, mudah mudahan insyaallah tidak ada tikus, bobby bisa hidup tenang dan tidak bekerja," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Pada kesempatan itu, Hashim mengatakan Prabowo Subianto memang mengidolakan pemimpin Partai Komunis China, yaitu Deng Xiaoping. Sosok ini dikagumi lantaran kebijakan yang dikeluarkan membela rakyat, tapi tidak memusuhi para pengusaha.

"Pak Prabowo bilang, orang kaya tetap kaya tidak masalah, tapi yang miskin harus kita angkat dari comberan, jurang, mereka harus hidup bermartabat," kata Hashim.