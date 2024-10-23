Negara Merdeka, Prabowo: Jangan Bangga Jadi Anggota G20 Kalau Rakyat Banyak yang Miskin dan Lapar!

Prabowo: Jangan Bangga Jadi Anggota G20 Kalau Rakyat Masih Lapar dan Miskin

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan jangan bangga menjadi anggota G20 jika masih banyak rakyat yang miskin dan kelaparan.

“Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan, janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar,” ujar Prabowo saat memimpin sidang paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Prabowo juga mengingatkan agar sebagai bangsa harus bisa menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita harus dengan handal, dengan cerdik dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita," ujarnya.

“Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita. Hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan di antaranya tentunya adalah yang demi kedaulatan bangsa,” kata Prabowo.