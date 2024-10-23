Hashim: Prabowo Bakal Evaluasi Kinerja Menteri dan Wamen Tiap 6 Bulan!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.

Hashim menjelaskan, hal ini dalam rangka mengukur efektivitas kinerja para pembantu Presiden Prabowo, sehingga jika ditemukan menteri atau wamen kurang efektif, Presiden Prabowo akan bertindak dengan tegas.

"Setiap 6 bulan, menteri dan wakil menteri akan dievaluasi, sehingga selama 6 bulan ini menteri yang kurang tenaga, dan lain lain akan dievaluasi. Pak Prabowo akan bersikap tegas," ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Dewan Pimpinan di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, evaluasi kinerja jajaran kabinet itu sekaligus menjawab persoalan 'kabinet gemuk' Prabowo, yang dikhawatirkan beberapa pihak akan membebani fiskal negara. "Kalau cost besar, tapi hasilnya besar kan tidak masalah," katanya.

Sebelumnya, analisa Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk. Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.