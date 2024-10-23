Menperin Bakal Menghadap Presiden Prabowo, Minta Aturan Impor Direvisi

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang bakal menghadap Presiden Prabowo untuk mendiskusikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan Presiden Prabowo Subianto.

Agus mengusulkan adanya revisi Permendag 8/2024 agar industri dalam negeri kembali menggeliat seperti sebelumnya.

"Dalam waktu dekat, saya akan menyampaikan kepada bapak presiden (Prabowo Subianto)," kata Agus di kantornya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, sebelum terbitnya Permendag 8/2024, angka Purchasing Managers Index (PMI) tidak mengalami penurunan tetapi belakangan ini merosot usai adanya Permendag tersebut.

Tercatat, PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan kontraksi tiga bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9) dan September.