Mentan Cari Orang yang Betul-Betul Mau Swasembada Pangan

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan cara untuk mencapai target swasembada pangan yang menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah strategi pun sudah dipersiapkan untuk hal ini.

Mentan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk bersama-sama bekerja keras mengawal jalannya program optimasi lahan atau oplah.

Kolaborasi ini ditandai dengan pembentukan brigade pangan di 12 provinsi yang menggandeng jajaran TNI terutama untuk pelaksanaan cetak sawah maupun oplah serta menggandeng Kementerian Desa untuk program hortikultura.

“Kemudian untuk hortikultura kita berkolaborasi bersama Kementerian Desa. Intinya ada 2 konsep besar yang kita kerjakan. Pertama intensifikasi dan yang kedua ekstensifikasi. Targetnya adalah meningkatkan indeks pertanaman khususnya padi,” katanya, Senin (18/11/2024).

Selain itu, Mentan mengatakan semua Direktorat Jenderal dan Badan-badan beserta satuan kerja di bawahnya juga harus mengambil peranan dalam menyukseskan optimasi lahan. Kata dia, semua jajaran di bawah komandonya harus bekerja keras menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di dunia.

“Terkait benih saya minta BSIP betul-betul bertanggungjawab. Begitu juga dengan Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, Ditjen PSP, dan BPPSDMP, semua harus bergandengan tangan,” katanya.