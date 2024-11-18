Budi Arie Singgung Swasembada Pangan, Caranya?

JAKARTA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan program prioritas Kemenkop. Seperti swasembada pangan koperasi, pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi.

Lebih lanjut, koperasi akan melakukan pengentasan kemiskinan, menjadi penggerak ekonomi rakyat, menjadi pemasok utama bahan baku, membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, melakukan hilirisasi sawit dan alternatif minyak.

Kemudian memproduksi energi biomassa dengan mendorong koperasi untuk lebih memperhatikan lingkungan dalam menjalankan usaha, serta penyediaan susu nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

"Koperasi juga akan mendorong peningkatan ekonomi anggota koperasi peternak sapi, serta pengembangan koperasi ojek online, dan revitalisasi koperasi unit desa (KUD). Semua program ini adalah program prioritas Kementerian Koperasi. ," kata Menteri Koperasi Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Salah satu dari langkah pelaksanaan 12 program prioritas Kementerian Koperasi itu, adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya kerja sama dengan Badan Usaha Logistik (Bulog).