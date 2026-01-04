Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas Sebut Tak Ada Impor Beras, Gula dan Jagung pada 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |12:06 WIB
Bapanas Sebut Tak Ada Impor Beras, Gula dan Jagung pada 2026
Impor Beras RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah tidak akan melakukan impor beras, gula konsumsi, maupun jagung sepanjang 2026.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengungkap, keputusan tersebut diambil karena sisa persediaan atau carry over stock dari tahun 2025 masih sangat kuat.

"Secara bersama-sama dan mufakat, pemerintah telah memutuskan tidak perlu ada impor untuk beras dan gula konsumsi serta jagung pakan untuk tahun 2026. Ketersediaan stok dan produksi secara nasional dipastikan telah kuat dan mampu memenuhi konsumsi masyarakat," terangnya dikutip Minggu (4/1/2026).

Ketut memaparkan, carry over stock beras dari 2025 ke 2026 tercatat sebesar 12,529 juta ton. Jumlah tersebut sudah termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton per 31 Desember 2025.

Dia menjelaskan, dengan asumsi kebutuhan konsumsi beras nasional sekitar 2,591 juta ton per bulan, stok tersebut diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hampir lima bulan di awal 2026.

Selain itu, dengan proyeksi produksi beras nasional sepanjang 2026 yang diperkirakan mencapai 34,7 juta ton, stok beras nasional di akhir tahun 2026 diproyeksikan semakin menguat hingga 16,194 juta ton. Pada tahun yang sama, ekspor beras diperkirakan dapat mencapai sekitar 71 ton, sementara impor dipastikan nihil.

 

