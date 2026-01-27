Ini Syarat dan Cara Daftar Antrean Pangan Bersubsidi KJP Pasar Jaya 2026

JAKARTA - Ini syarat dan cara daftar antrean pangan bersubsidi KJP Pasar Jaya 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan program pangan bersubsidi melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).



Pendaftaran antrean pangan bersubsidi KJP Pasar Jaya 2026 sudah dibuka sejak 21 Januari 2026. Masyarakat perlu mengetahui syarat dan cara daftar antrean pangan bersubsidi KJP Pasar Jaya 2026. Salah satu cara daftar melalui online melalui laman antrianpanganbersubsidi.pasarjaya.co.id untuk mengurangi kerumunan serta mempercepat proses penyaluran.



Syarat dan Cara Daftar Antrean Pangan Bersubsidi KJP Pasar Jaya 2026



Program ini diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan, berikut rincian kriteria penerima program bantuan pangan bersubsidi KJP:



• Pemegang KJP Plus

• PJLP (Pekerja Harian Lepas) dengan gaji maksimal 1,1 Upah Minimum Provinsi (UMP)

• Penyandang disabilitas yang termasuk kategori tidak mampu

• Lanjut usia (lansia) penerima bantuan KLJ (Kartu Lansia Jakarta)

• Penghuni rusunawa (rumah susun) milik Pemerintah Daerah

• Guru dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil (PNS)

• Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tergolong tidak mampu



Pendaftaran antrean KJP Pasar Jaya dibuka setiap hari pukul 07.00–17.00 WIB, sedangkan pengambilan sembako dilakukan pada H+1 mulai pukul 08.00–17.00 WIB sesuai lokasi.



Setiap lokasi memiliki kuota harian terbatas, sehingga penerima bantuan disarankan mendaftar lebih awal agar tidak kehabisan kuota dan proses pengambilan sembako dapat berjalan lancar.