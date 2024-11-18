Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kelapa Sawit Digadang-gadang Jadi Kunci Swasembada Pangan

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:23 WIB
Kelapa Sawit Digadang-gadang Jadi Kunci Swasembada Pangan
Kelapa sawit digadang-gadang jadi kuci Swasembada Pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komoditas kelapa sawit telah menjadi sektor strategis Indonesia selama 15 hingga 20 tahun terakhir. Diprediksi, sektor ini akan mencapai target swasembada pangan dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Dida Gardera mengatakan, kelapa sawit tidak hanya berperan penting dalam perekonomian nasional, tetapi juga meningkatkan kedaulatan pangan, menyediakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan di daerah penghasilnya.

“Berdasarkan data yang saya pegang, untuk CPO sekitar 50 juta ton tahun lalu dan CPO sekitar 4,8 juta ton dan untuk ekspor nilainya di tahun 2023 mencapai USD30 miliar,” ujar Dida saat doorstop di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

“Tentu angka ini sangat besar dan terus kita jaga baik keberlanjutannya baik untuk kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa produksi kelapa sawit Indoneeia diperkirakan akan menurun tahun ini akibat dampak El Nino.

Halaman:
1 2
