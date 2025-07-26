Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Negara Tujuan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |18:23 WIB
Daftar 10 Negara Tujuan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia
India menempati posisi teratas sebagai negara pengimpor sawit terbesar dari Indonesia. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
JAKARTA – Kelapa sawit Indonesia masih menjadi primadona bagi negara lain. Komoditas unggulan ini pun selalu menopang ekspor secara nasional.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan merilis daftar 10 negara utama tujuan ekspor kelapa sawit asal Indonesia. India menempati posisi teratas sebagai negara pengimpor sawit terbesar dari Indonesia, dengan kontribusi sebesar 19,1% dari total ekspor.

China menyusul di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 15,90%, sementara Pakistan menempati urutan ketiga dengan angka 9,58%.

Berikut daftar lengkap 10 Negara Utama Tujuan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia:

1. India – 19,1%

2. Tiongkok – 15,90%

3. Pakistan – 9,58%

4. Amerika Serikat (AS) – 6,69%

5. Bangladesh – 5,12%

6. Mesir – 3,52%

7. Malaysia – 3,02%

8. Spanyol – 2,56%

9. Vietnam – 2,54%

10. Myanmar – 2,30%

Pertumbuhan ekspor kelapa sawit Indonesia sangat bergantung pada tingkat produksi dan ketersediaan stok minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan memastikan bahwa pasokan CPO nasional dalam kondisi aman, sehingga kegiatan ekspor dapat terus berjalan dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

 

