Daftar 10 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia

JAKARTA - Daftar 10 provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2022, luas areal kelapa sawit sebesar 16,83 juta hektare dan produksi sebesar 46,82 juta ton.

Dengan kapasitas produksi yang cukup besar tersebut, menjadikan Indonesia juga eksportir CPO terbesar di dunia, yang menguasai pangsa lebih dari 55% total minyak kelapa sawit yang diekspor di dunia. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 mencapai 26,13 juta ton. Demikian dilansir laman portal satu data Pertanian, Jakarta.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru per 2024/2025, luas lahan sawit nasional mencapai sekitar 16,005 juta hektare (ha). Riau menjadi provinsi dengan lahan sawit terluas lebih dari 3,41 juta ha, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Diketahui, lahan sawit terbagi menjadi perkebunan besar (9,22 juta ha) dan rakyat (6,78 juta ha), dengan tren luas area terus meningkat seiring produksi yang juga naik.

Daftar 10 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia

1. Riau: 3,41 juta hektare

2. Sumatera Utara: 1,36 juta hektare

3. Sumatera Selatan: 1,24 juta hektare

4. Jambi: 952.000 hektare

5. Aceh: 470.000 hektare

6. Sumatera Barat: 449.000 hektare

7. Bengkulu: 425.000 hektare

8. Bangka Belitung: 269.000 hektare

9. Lampung: 200.000 hektare

10. Kepulauan Riau: 7.000 hektare