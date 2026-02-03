Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Sawit Indonesia 2,75 Juta Ton, Melonjak 102 Persen di Desember 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |08:18 WIB
Ekspor Sawit Indonesia 2,75 Juta Ton, Melonjak 102 Persen di Desember 2025
Ekspor Sawit Indonesia 2,75 Juta Ton, Melonjak 102 Persen di Desember 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan volume ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) mencapai sekitar 2,75 juta ton dengan nilai transaksi menyentuh USD2,79 miliar pada bulan Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, capaian tersebut mencerminkan lonjakan luar biasa sebesar 102,23 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month-to-month).

"Pada Desember 2025, ini untuk CPO nilainya mencapai USD2.792,7 juta, dengan volume mencapai 2.753 ribu ton. Ini volumenya naik tinggi 102,3 persen mtm dan naik 66,80 persen secara yoy," ujar Ateng dalam rilis BPS, Senin (2/2/2026).

Ekspor CPO Indonesia

Secara kumulatif, nilai ekspor CPO Indonesia dari Januari hingga Desember 2025 menunjukkan pertumbuhan yang solid. Total nilai ekspor selama setahun penuh mencapai USD24,42 miliar, meningkat 21,83 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercatat sebesar USD 20,05 miliar.

Peningkatan ini juga diikuti oleh kenaikan volume ekspor secara keseluruhan.

Total volume pengiriman CPO dan produk turunannya mencapai 23,61 juta ton, naik 9,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 21,64 juta ton.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199239/sawit-poPB_large.jpg
Ditopang Sawit, Ini Bukti Aset BUMN Perkebunan Makin Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190184/sawit-zpe3_large.jpg
Daftar 10 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182801/sawit-SVLt_large.jpg
Potensi Besar, RI Perkuat Ekspor Lidi Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180375/sawit-1DLa_large.jpg
Petani Sawit RI Naik Kelas, Kejar Produktivitas Perusahaan Perkebunan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171385/kelapa_sawit-Msou_large.jpg
RI Perkuat Riset Perkebunan Kelapa Sawit hingga Tebu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170127/sawit-efM1_large.jpg
Pertama di RI, Pabrik Gas Biometan dari Limbah Sawit Mulai Dibangun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement