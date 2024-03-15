Bantuan Ayam dan Telur Cair ke 1,4 Juta Keluarga Rawan Stunting

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 1.446.089 keluarga rawan stunting (KRS). Jumlah KRS tersebar di tujuh provinsi di Indonesia.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo mengatakan, distribusi bantuan pangan bertujuan menekan angka stunting dan mengurangi tingkat rawan pangan dan gizi di Indonesia.

“Dengan dimulainya kembali penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahun 2024 pada hari ini, kita berharap akan membawa manfaat besar bagi semua pihak khususnya masyarakat tertarget penurunan stunting,” ujar Nyoto Suwignyo, Jumat (15/3/2024).

Adapun jenis pangan dari CPP berupa daging ayam dan telur ayam. Saat ini, proses penyaluran sudah dimulai dilakukan Bapanas melalui ID FOOD di beberapa daerah.

Untuk penyaluran perdana dimulai di Jawa Barat kepada 1.435 KRS, yang disalurkan secara serentak di wilayah Kota Bekasi sebanyak 469 KRS, Kota Cimahi 466 KRS dan Kota Depok 500.

"Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan individu yang sehat aktif dan produktif,” paparnya.

BACA JUGA: Cek Nama Penerima Bansos Maret di Situs Ini

Senada, Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, menyebut Jawa Barat dipilih sebagai lokasi kick off, lantaran memiliki jumlah penerima terbanyak dengan persentase 403.285 KRS.

“Kita mulai hari ini dengan melaksanakan penyaluran di Kantor Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi ini dijadikan tempat untuk memulai (kick off) penyaluran bantuan pangan stunting tahun 2024,” ucap Frans.

Selanjutnya, akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan di enam provinsi lainnya seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.