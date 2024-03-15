Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bantuan Ayam dan Telur Cair ke 1,4 Juta Keluarga Rawan Stunting

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |20:28 WIB
Bantuan Ayam dan Telur Cair ke 1,4 Juta Keluarga Rawan Stunting
Bantuan Ayam untuk Keluarga Rawan Stunting. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 1.446.089 keluarga rawan stunting (KRS). Jumlah KRS tersebar di tujuh provinsi di Indonesia.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo mengatakan, distribusi bantuan pangan bertujuan menekan angka stunting dan mengurangi tingkat rawan pangan dan gizi di Indonesia.

“Dengan dimulainya kembali penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahun 2024 pada hari ini, kita berharap akan membawa manfaat besar bagi semua pihak khususnya masyarakat tertarget penurunan stunting,” ujar Nyoto Suwignyo, Jumat (15/3/2024).

Adapun jenis pangan dari CPP berupa daging ayam dan telur ayam. Saat ini, proses penyaluran sudah dimulai dilakukan Bapanas melalui ID FOOD di beberapa daerah.

Untuk penyaluran perdana dimulai di Jawa Barat kepada 1.435 KRS, yang disalurkan secara serentak di wilayah Kota Bekasi sebanyak 469 KRS, Kota Cimahi 466 KRS dan Kota Depok 500.

"Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan individu yang sehat aktif dan produktif,” paparnya.

Senada, Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, menyebut Jawa Barat dipilih sebagai lokasi kick off, lantaran memiliki jumlah penerima terbanyak dengan persentase 403.285 KRS.

“Kita mulai hari ini dengan melaksanakan penyaluran di Kantor Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi ini dijadikan tempat untuk memulai (kick off) penyaluran bantuan pangan stunting tahun 2024,” ucap Frans.

Selanjutnya, akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan di enam provinsi lainnya seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement