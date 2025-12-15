Harga Pangan Jelang Natal: Telur, Daging, hingga Minyak Goreng Turun

JAKARTA - Harga pangan menjelang Natal terpantau mengalami pergerakan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium turun 1,72 persen menjadi Rp15.272 per kg, beras medium turun 2,00 persen menjadi Rp13.263 per kg, dan beras SPHP turun 1,27 persen menjadi Rp12.313 per kg.

Sementara itu, harga jagung turun 6,88 persen menjadi Rp6.506 per kg. Kedelai biji kering impor turun 1,89 persen menjadi Rp10.597 per kg. Bawang merah dan bawang putih masing-masing turun 7,63 persen dan 2,22 persen menjadi Rp45.174 dan Rp35.854 per kg.

Cabai merah keriting turun 4,06 persen menjadi Rp60.489 per kg. Cabai merah besar turun 10,63 persen menjadi Rp50.079 per kg, dan cabai rawit merah turun 5,53 persen menjadi Rp69.411 per kg.

Daging sapi murni turun 0,30 persen menjadi Rp135.140 per kg, sedangkan daging ayam ras turun 0,98 persen menjadi Rp39.537 per kg. Telur ayam ras turun 1,46 persen menjadi Rp30.997 per kg. Gula konsumsi turun 1,12 persen menjadi Rp17.892 per kg.

Minyak goreng kemasan turun 2,50 persen menjadi Rp20.480 per liter, minyak goreng curah turun 1,49 persen menjadi Rp17.370 per liter, dan Minyakita turun 2,86 persen menjadi Rp17.076 per liter. Tepung terigu curah turun 1,84 persen menjadi Rp9.564 per kg, sedangkan tepung terigu kemasan turun 3,90 persen menjadi Rp12.431 per kg.