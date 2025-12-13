Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

37 Bandara Siap Sambut 5 Juta Penumpang Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |19:17 WIB
37 Bandara Siap Sambut 5 Juta Penumpang Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Sebanyak 37 bandara disiapkan untuk menghadapi lonjakan penumpang pesawat selama periode Nataru 2026. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 37 bandara disiapkan untuk menghadapi lonjakan penumpang pesawat selama periode Nataru 2026. Diproyeksikan total penumpang selama periode Nataru menembus 5.050.194 penumpang, terdiri dari 3.899.176 penumpang domestik dan 1.151.018 penumpang internasional.

"Dari sisi angka, kenaikannya memang tidak terlalu signifikan, tetapi kami tetap optimistis akan ada peningkatan mobilisasi dan pergerakan penumpang," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Achmad Setiyo Prabowo, Sabtu (13/12/2025).

Adapun rute domestik dengan potensi penumpang tertinggi diprediksi masih didominasi penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, seperti rute Jakarta–Denpasar, Jakarta–Surabaya, Jakarta–Medan, serta Balikpapan–Jakarta. Sementara untuk rute internasional, penerbangan Jakarta–Singapura, Denpasar–Singapura, Jakarta–Kuala Lumpur, dan Denpasar–Kuala Lumpur masih menjadi yang paling diminati.

Dari sisi kesiapan armada, Setiyo mengungkapkan bahwa jumlah pesawat udara yang tercatat di Indonesia saat ini sebanyak 568 unit. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 368 pesawat yang dalam kondisi siap operasi, sementara sisanya menjalani perawatan.

“Kondisi armada ini masih belum kembali seperti sebelum pandemi. Jumlah pesawat yang serviceable terbatas, sehingga rotasi pesawat menjadi lebih ketat, terutama saat terjadi gangguan cuaca atau teknis,” ujarnya.

Untuk menjaga keterjangkauan harga tiket selama periode Nataru, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus. Di antaranya kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6 persen, diskon fuel surcharge untuk pesawat jet dan propeller, diskon tarif jasa kebandarudaraan hingga 50 persen, penurunan harga avtur di 37 bandara, serta perpanjangan jam operasional bandara.

"Kalau diramu, ada kebijakan PPN DTP, diskon fuel surcharge, pajak bandara, dan lain-lain, kurang lebih bisa menurunkan harga tiket 12–13 persen," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189660//apa_perbedaan_hampers_dan_parcel-hPzL_large.jpg
Apa Perbedaan Hampers dan Parcel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189644//prabowo-LwgF_large.JPG
Prabowo Minta BBM dan Jaringan Telekomunikasi Dijaga Selama Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189621//natal-ghKL_large.jpg
Daftar 5 Negara yang Melarang Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189608//jalan_tol-LyPO_large.jpg
Tarif Tol Trans Jawa Diskon 20%, Berlaku 22–23 dan 31 Desember 2025!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement