Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Purbaya Dikritik Soal Anggaran Daerah, Eh Malah Balik Tegur Pemda

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |07:28 WIB
4 Fakta Purbaya Dikritik Soal Anggaran Daerah, Eh Malah Balik Tegur Pemda
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dikritik soal minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD). (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dikritik soal minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Namun, Purbaya enggan disalahkan dan justru mendesak pemerintah daerah segera membenahi cara belanja serta penyerapan anggaran jika ingin anggaran transfer ke daerah ditambah.

Belakangan ini, minimnya anggaran ke daerah menjadi sorotan, terlebih setelah adanya sejumlah pemotongan anggaran yang telah dilakukan. Berikut fakta-fakta menarik terkait Purbaya dan anggaran transfer ke daerah, Minggu (14/12/2025):

1. Penjelasan Purbaya soal TKD

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sepenuhnya keputusannya.

“Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50–70%, mana bisa hidup di daerah,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa semula ia juga heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan perekonomian daerah untuk tumbuh. Ia kemudian memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Pak Tito datang. Dia ngajuin, ‘Pak Purbaya, nggak cukup daerah nih. Saya ajukan kenaikan.’ ‘Berapa?’ ‘Sekian.’ Ya sudah, saya setujui. Saya nggak pikir lagi. Rp43 triliun kalau nggak salah. Jadi kalau ada protes jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya nggak ngitung lagi. Pak Tito cukup? ‘Cukup.’ Ternyata masih kurang,” katanya.

2. Alasan TKD Dipangkas

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran TKD juga telah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum anggaran kembali dilonggarkan.

“Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, ‘Pak, naikin,’ pasti nggak dikasih,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189545//menkeu_purbaya-4jWp_large.jpg
Soal Minimnya Anggaran ke Daerah, Purbaya: Jangan Protes Saya, Protes ke Pak Tito! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189437//purbaya-iBpn_large.jpg
Bea Cukai Pakai Trade AI, Purbaya: Bisa Deteksi Under Invoicing hingga Pencucian Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189391//anindya-O7id_large.jpg
Temui Purbaya, Pengusaha Curhat soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189291//purbaya-ipHk_large.jpg
Purbaya Minta Pemda Perbaiki Belanja, Jangan Ada Kebocoran Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189275//purbaya-dsxw_large.jpg
Dikritik Minimnya Anggaran ke Daerah, Purbaya: Jangan Protes Saya, Protes Pak Tito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188640//bencana-VZRf_large.jpg
Siapkan Anggaran Bencana Sumatera, Purbaya: Dana Diambil dari Kegiatan dan Rapat Enggak Jelas 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement