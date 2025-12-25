Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok dan Harga Pangan Dipastikan Aman pada Libur Nataru

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |15:36 WIB
Stok dan Harga Pangan Dipastikan Aman pada Libur Nataru
Mentan Amran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memastikan stok dan harga pangan aman terkendali selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan masyarakat dapat merayakan momen akhir tahun dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap pasokan pangan.

Da menjelaskan, stok komoditas pangan strategis nasional berada pada posisi aman. Untuk beras, pemerintah memperkirakan stok mencapai 3,53 juta ton hingga akhir tahun, menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, minyak goreng juga dipastikan tersedia dengan pasokan yang mencukupi.

“Kita produsen minyak goreng yang menyuplai dunia. Stok kita aman. Beras kita perkirakan stoknya 3,53 juta ton di akhir tahun, dan itu tertinggi,” ujar Mentan Amran, Kamis (25/12/2025).

Untuk komoditas daging ayam dan telur, ia menyebut pemerintah telah melakukan pengecekan langsung hingga ke tingkat peternak guna memastikan pasokan dan harga tetap stabil sesuai ketetapan pemerintah.

“Kita sudah cek di peternaknya, telur dengan ayam sesuai, stabil. Jadi tolong jangan ada pengusaha yang memainkan keadaan, memanfaatkan momen Natal dan Tahun Baru. Stok kita cukup,” tegasnya.

 

