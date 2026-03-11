Bapanas Klaim Harga Daging Ayam dan Telur Sudah Membaik

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga daging ayam dan telur ayam ras secara nasional mulai berangsur turun. Penurunan tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa tren kenaikan harga pangan semakin terkendali menjelang Hari Raya Idulfitri.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, harga rata-rata ayam ras hidup di tingkat produsen tercatat sebesar Rp24.508 per kilogram, atau turun 0,13 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Harga tertinggi tercatat di Sumatera Utara sebesar Rp27.781 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di Banten sebesar Rp22.500 per kilogram.

Rata-rata tersebut masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) produsen yang ditetapkan sebesar Rp25.000 per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam ras di tingkat konsumen secara nasional tercatat rata-rata Rp40.657 per kilogram. Harga tertinggi ditemukan di Papua Tengah yang mencapai Rp64.412 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di Sulawesi Selatan sebesar Rp32.196 per kilogram.

Bapanas menyebut, tren penurunan juga terjadi pada harga telur ayam ras. Di tingkat produsen, harga rata-rata nasional tercatat Rp26.874 per kilogram, turun 0,75 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Harga tertinggi tercatat di Sulawesi Utara sebesar Rp32.000 per kilogram, sementara harga terendah berada di Jambi sebesar Rp24.667 per kilogram. Meski demikian, angka tersebut masih sedikit di atas HAP produsen yang ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram.

Adapun harga telur ayam ras di tingkat konsumen secara nasional tercatat rata-rata Rp31.674 per kilogram. Harga tertinggi berada di Papua Selatan yang mencapai Rp51.000 per kilogram, sementara harga terendah berada di Aceh sebesar Rp27.867 per kilogram.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemantauan harga pangan terus dilakukan di berbagai daerah.