HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementan Tetapkan Harga Ayam Hidup Sebesar Rp18.000 per Kg

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |11:52 WIB
Kementan Tetapkan Harga Ayam Hidup Sebesar Rp18.000 per Kg
Harga Ayam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan harga acuan ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp18.000 per kilogram untuk semua ukuran bobot panen, berlaku nasional mulai 19 Juni 2025.

1. Lindungi Peternak

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Agung Suganda, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara melindungi peternak kecil dan mandiri.

“Seluruh pihak telah menyepakati harga livebird paling rendah Rp18.000/kg sebagai bentuk perlindungan terhadap peternak mandiri dan usaha kecil. Kami harap semua pelaku usaha mematuhi harga kesepakatan karena ini adalah hasil konsensus bersama untuk keberlangsungan industri perunggasan nasional yang sehat dan adil,” kata Agung di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Agung menyampaikan berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia per 16 Juni 2025, harga livebird di lapangan masih fluktuatif di kisaran Rp15.000-Rp17.000 per kilogram, padahal HPP peternak berada di kisaran Rp16.935-Rp17.646 per kilogram.

“Situasi ini tidak normal. Jika harga jual livebird terus berada di bawah HPP, maka akan mengancam keberlanjutan usaha peternak mandiri,” tegas Agung. 

 

Halaman:
1 2 3
