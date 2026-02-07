Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Hilirisasi Ayam Dimulai di 6 Daerah, Peternak Bisa Cuan Rp81 Triliun per Tahun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |17:39 WIB
Hilirisasi Ayam Dimulai di 6 Daerah, Peternak Bisa Cuan Rp81 Triliun per Tahun
Hilirisasi Ayam Dimulai di 6 Daerah, Petani Bisa Cuan Rp81 Triliun per Tahun (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memperkuat fondasi swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah strategis ini ditandai dengan Groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I di enam titik oleh Danantara pada Jumat (6/2/2026).

Hilirisasi Ayam

Program hilirisasi ini diinisiasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai langkah antisipatif negara untuk memastikan ketersediaan pasokan daging ayam dan telur yang aman, berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat, seiring meningkatnya kebutuhan nasional, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski Indonesia secara teknis telah mencapai swasembada daging dan telur ayam, pemerintah menilai penguatan struktur pasokan perlu diperkuat seiring lonjakan permintaan MBG.

Kebutuhan tambahan untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menegaskan bahwa hilirisasi ayam merupakan pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dia menekankan bahwa Kementerian Pertanian mendukung penuh program hilirisasi sebagai instrumen pemerataan produksi antarwilayah, stabilisasi harga, serta kepastian pasokan daging ayam dan telur, khususnya untuk menopang pelaksanaan MBG secara berkelanjutan.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” kata Agung pada Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I Danantara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170046/mentan_amran-BYkC_large.jpg
Harga Daging Ayam Naik, Ini Penjelasan Mentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/320/3070985/badan-pangan-sebut-ri-kelebihan-stok-ayam-hidup-kok-bisa-H0caIY7bjH.jpg
Badan Pangan Sebut RI Kelebihan Stok Ayam Hidup, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/320/2990240/harga-ayam-kian-mahal-tembus-rp70-ribu-jelang-lebaran-2024-Rsiu0UwReR.jpg
Harga Ayam Kian Mahal, Tembus Rp70 Ribu Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/320/2989004/jelang-lebaran-2024-stok-telur-dan-daging-ayam-ditambah-5LDTTsemSC.jpg
Jelang Lebaran 2024, Stok Telur dan Daging Ayam Ditambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/320/2868129/viral-curhat-anak-kos-enek-makan-telur-mulu-Xl9iVt8ASR.jpg
Viral Curhat Anak Kos Enek Makan Telur Mulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/320/2846965/harga-ayam-dan-telur-mulai-turun-ini-rinciannya-GJzDdk4VJB.JPG
Harga Ayam dan Telur Mulai Turun, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement