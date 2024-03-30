Advertisement
HOT ISSUE

Harga Ayam Kian Mahal, Tembus Rp70 Ribu Jelang Lebaran 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |13:19 WIB
Harga Ayam Kian Mahal, Tembus Rp70 Ribu Jelang Lebaran 2024
Harga daging ayam mahal jelang Lebaran (Foto: MPI)
JAKARTA - Harga daging ayam mengalami kenaikan menjelang Lebaran. Pantauan MNC Portal Indonesia di Pasar Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (30/3), harga ayam karkas atau potong paling mahal menembus Rp70 ribu per ekor.

Harga termurah untuk jenis unggas itu mencapai Rp45 ribu per ekor. Ini meningkat.

“Yang ukuran 1,6 harganya Rp45 ribu, yang 2,6 itu Rp70 ribu per ekor,” kata Rini (56) pedagang ayam broiler kepada MNC Portal.

Peningkatan harga terjadi akibat kenaikan permintaan, terlebih berlangsung menjelang hari Lebaran yang tinggal 10-11 hari lagi.

“Naik dari mulai sebelum puasa, 1 ekor biasanya Rp40 ribu yang ukuran 1,6.” lanjutnya.

Adapun harga daging ayam untuk jenis dada atau paha telah menembus Rp52 ribu per kg, sementara ceker ayam menembus Rp30 ribu per kg. Peningkatan harga salah satu jenis protein ini membuat sejumlah konsumen mengeluh.

