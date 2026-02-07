Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Pastikan MBG Tetap Jalan Selama Ramadan 2026, Ini Skema Distribusinya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |15:16 WIB
BGN Pastikan MBG Tetap Jalan Selama Ramadan 2026, Ini Skema Distribusinya
BGN Pastikan MBG Tetap Jalan Selama Ramadan 2026, Ini Skema Distribusinya (Foto: BGN)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M. 

Meski terdapat penyesuaian jadwal bagi siswa sekolah, layanan gizi untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dipastikan tetap berjalan normal tanpa perubahan.

4 Mekanisme Distribusi MBG

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan empat mekanisme distribusi agar program pemenuhan gizi nasional ini tidak terhenti selama bulan puasa. 

"Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan," kata Dadan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

MBG untuk Ibu Hamil

Dadan menegaskan bahwa tidak ada pergeseran waktu maupun skema untuk kelompok prioritas. Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita) akan tetap menerima pasokan makanan bergizi seperti hari-hari biasa. "Untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, juga normal," ujarnya.

Dadan mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan intervensi gizi bagi pencegahan stunting dan kesehatan ibu tetap terjaga secara optimal sepanjang bulan Ramadan.

 

