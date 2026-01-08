Bos BGN Sebut Program MBG Telah Jangkau 55,1 Juta Penerima Manfaat

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang sejak pertama kali dijalankan pada awal 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana mengungkap jumlah penerima manfaat MBG setiap harinya bertambah.

Dadan menyampaikan, hingga awal 2026 jumlah penerima manfaat MBG telah menjangkau 55,1 penerima manfaat. Program ini dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya balita dan anak sekolah.

"Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat langsung kepada sekitar 55,1 juta penerima manfaat. Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung tumbuh kembang balita dan anak sekolah dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (8/1/2026).

Dadan menjelaskan, pelaksanaan MBG didukung oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mulai dibentuk sejak 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, jumlah SPPG tercatat sebanyak 190 unit. Namun, hingga awal Januari 2026, jumlah tersebut melonjak signifikan menjadi 19.188 SPPG yang telah beroperasi di 38 provinsi.

Selain meningkatkan status gizi masyarakat, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang luas.