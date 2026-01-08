Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Targetkan 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG di 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |18:23 WIB
BGN Targetkan 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG di 2026
Makan Bergizi Gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 82,9 juta orang pada 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, sepanjang satu tahun pelaksanaan MBG telah terlihat dampak positif meski masih terdapat sejumlah kekurangan yang terus dibenahi.

"Di tahun 2026 ini kita akan terus kejar target 82,9 juta, sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi akreditasi,” ujarnya, Kamis (8/1/2026).

Menurut Dadan, ke depan BGN akan melakukan sertifikasi dan akreditasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mengelompokkan layanan berbasis kualitas.

Langkah tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan standar pelayanan, termasuk aspek keamanan pangan.

“Kami kejar target agar seluruhnya unggul sehingga makanan yang dihasilkan tidak hanya membuat anak tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria, tetapi juga aman dikonsumsi,” lanjutnya.

Dadan mengungkapkan, sejak pertama kali dijalankan pada awal 2025 hingga awal 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat. Ia menyebut capaian tersebut setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan Australia.

 

