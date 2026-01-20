Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MBG Sudah Habiskan Anggaran Rp18 Triliun di Awal Tahun 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |14:18 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak program MBG dimulai pada 6 Januari 2025, pelaksanaan program tersebut menyerap anggaran secara pesat hanya dalam setahun belakangan.

“Dan perlu bapak ibu ketahui per 19 Januari 2026 malam total 21.102 SPPG dan sudah bisa menjangkau 58,3 juta penerima manfaat, kata Dadan di dalam forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1/2026).

Dadan menjelaskan, realisasi anggaran untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat hampir mendekati Rp18 triliun atau persisnya Rp17,398 triliun per 16 Januari 2026. Secara harian, realisasi anggaran tembus di angka Rp855 miliar. Jumlah ini naik signifikan dibanding periode sebelumnya, yakni Rp8,55 miliar untuk penggunaan dana operasional harian.

Dia juga bilang porsi anggaran yang dilebihkan Kementerian Keuangan era Menteri Purbaya terserap mencapai Rp55,2 triliun. Jumlah tersebut melebihi target serapan anggaran pada periode 2025, yang sebesar Rp52 triliun.  

“Mungkin ini salah satu badan setara kementerian yang bisa merealisasikan anggaran sebesar itu dan ini uang turun langsung dari kantor kas negara ke SPPG dan digunakan 70 persen untuk membeli bahan baku, 20 persen untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan dan 10 persen untuk insentif bagi mitra BGN,” ujar Dadan.

 

1 2
