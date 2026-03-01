Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Temukan Roti Berjamur, Buah Berbelatung hingga Lauk Basi di MBG: 47 Dapur Distop

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |16:03 WIB
BGN Temukan Roti Berjamur, Buah Berbelatung hingga Lauk Basi di MBG: 47 Dapur Distop
BGN Temukan Roti Berjamur, Buah Berbelatung hingga Lauk Basi di MBG: 47 Dapur Distop (Foto: BGN)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini setelah ditemukan sejumlah pelanggaran standar mutu dan kelayakan konsumsi dalam program MBG.

Berdasarkan data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB, total 47 kasus tersebut tersebar di tiga wilayah kerja. Wilayah I mencatat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian.

Temuan di lapangan mencakup berbagai bentuk pelanggaran kualitas pangan, mulai dari roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

"Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang dalam keterangan resminya, Minggu (1/3/2026).

Ia menjelaskan, keputusan suspend diambil setelah melalui proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah.

Evaluasi tidak hanya menyasar produk makanan, tetapi juga mencakup manajemen dapur, rantai distribusi, hingga prosedur kontrol kualitas di masing-masing SPPG.

“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204325/mbg-PmlM_large.png
BGN soal Insentif Dapur MBG Rp6 Juta per Hari hingga Jatah Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203459/makan_bergizi_gratis-jioZ_large.jpg
Bukan Rp15.000, BGN Pastikan Anggaran MBG Rp8.000-Rp10.000 per Porsi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203371/mbg-U4K2_large.jpg
BGN Tegaskan Anggaran MBG Rp8.000-Rp10.000 per Porsi, Bukan Rp15.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200251/mbg-41gO_large.png
BGN Pastikan MBG Tetap Jalan Selama Ramadan 2026, Ini Skema Distribusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196983/prabowo-OiL1_large.jpg
WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196413/mbg-b3de_large.png
MBG Sudah Habiskan Anggaran Rp18 Triliun di Awal Tahun 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement