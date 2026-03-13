Pegadaian dan Pelaku Industri Emas Inisiasi IBMA, Langkah Nyata Dukung Asta Cita Pemerintah

JAKARTA – Dalam rangka mendukung program Asta Cita pemerintah sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di pasar emas di kancah internasional, sebagai langkah nyata PT Pegadaian bersama para pelaku industri emas lainnya siap mendorong pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA).

Asosiasi Pasar Emas Indonesia atau IBMA, rencananya akan diresmikan pada Juni 2026 mendatang, Langkah strategis ini merupakan hasil kesepakatan kolektif dari 11 perusahaan ternama di industri emas dan logistik, yaitu PT Pegadaian, Bank Syariah Indonesia (BSI), AMMAN, ICDX Group, Hartadinata Abadi, Sentral Kreasi Kencana (SKK), Lakuemas, Brinks, UBS Gold, Central Mega Kencana (CMK), serta anak usaha Pegadaian, PT Pegadaian Galeri 24.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyatakan bahwa kehadiran IBMA merupakan jawaban atas kebutuhan akan tata kelola pasar emas domestik yang lebih terintegrasi, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Pegadaian sebagai pelopor Bank Emas di Indonesia akan mendukung penuh keberadaan IBMA tersebut.

"Indonesia adalah salah satu produsen emas terbesar dunia. Dengan IBMA, kita tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya pengembangan ekosistem emas dari hulu hingga hilir, memastikan emas lokal memiliki daya saing global," ujar Damar.

Lebih lanjut, Damar menjelaskan bahwa IBMA akan menjadi pilar utama dalam mendukung implementasi Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mempercepat hilirisasi dan industrialisasi sektor pertambangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value-added) serta menjaga agar sirkulasi emas tetap berada di dalam negeri (domestic circulation).