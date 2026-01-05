Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Naik di Penggilingan, Grosir dan Eceran pada Desember 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |12:58 WIB
Harga Beras Naik di Penggilingan, Grosir dan Eceran pada Desember 2025
Harga Beras Naik di Penggilingan, Grosir dan Eceran pada Desember 2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras di tingkat penggilingan, grosir, serta eceran pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2025 secara total naik sebesar 1,26% secara bulanan (mtm) dan naik sebesar 6,38% secara tahunan (yoy).

"Jika kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,62% (mtm) dan naik 6,92% secara yoy, sementara beras medium naik 0,67% secara bulanan dan naik 6,72% secara tahunan," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin (5/1/2026).

Selanjutnya, untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada Desember 2025, di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,22% secara month to month dan sebesar 5,00% secara year on year.

Sedangkan di tingkat eceran, terjadi inflasi sebesar 0,18% secara bulanan (mtm) dan sebesar 3,64% secara tahunan (yoy).

"Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan di sini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," ungkap Pudji.

Adapun BPS melaporkan bahwa terjadi inflasi pada Desember 2025 secara bulanan sebesar 0,64% terhadap November 2025.

 

