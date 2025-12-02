Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hashim Tegaskan RI Tidak Akan Phase Out Energi Fosil, Listrik Tetap Pakai Batu Bara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |19:23 WIB
Hashim Tegaskan RI Tidak Akan Phase Out Energi Fosil, Listrik Tetap Pakai Batu Bara
Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan phase out terhadap energi fosil. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan phase out terhadap energi fosil. Pasokan listrik Indonesia masih akan mengandalkan sumber energi fosil, seperti batu bara dan gas alam.

Hal itu disampaikan Hashim pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 Kadin Indonesia di The Park Hyatt Indonesia, Jakarta Pusat, hari ini. Hashim juga mengingatkan sikap Pemerintah Indonesia menjelang COP30 di Brasil.

“Saya membawa pesan tindak lanjut dari komitmen pemerintah kita untuk mendukung inisiatif Presiden Brasil beberapa bulan lalu, yaitu dana khusus untuk memelihara, memulihkan, merestorasi, dan merawat hutan-hutan tropis yang berada dalam kondisi kritis, yaitu Tropical Forest Forever Fund (TFFF),” ujar Hashim, Selasa (2/12/2025).

Dalam forum itu, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut berpartisipasi dalam TFFF melalui pendanaan senilai USD 1 miliar. Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan phase out terhadap energi fosil.

“Yang penting waktu itu ada ketegasan dari pemerintah kita bahwa tidak ada phase out dari fossil fuels kita. Perekonomian Indonesia, terutama industri dan energi listrik, tetap akan memakai fossil fuels, yaitu batu bara, gas alam, dan lain-lain,” terang Hashim.

 

2
Telusuri berita finance lainnya
