HOME FINANCE HOT ISSUE

Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Rapimnas Kadin Lampaui Target dan Capai Sejumlah Kerja Sama

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |16:52 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Rapimnas Kadin Lampaui Target dan Capai Sejumlah Kerja Sama
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital sekaligus Ketua Organizing Committee Rapimnas, Clarissa Tanoesoedibjo. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital sekaligus Ketua Organizing Committee Rapimnas, Clarissa Tanoesoedibjo, menyampaikan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 berjalan sukses dan melampaui target kehadiran peserta.

Clarissa menjelaskan rangkaian Rapimnas sudah berlangsung sejak 30 November 2025, dimulai dengan pra-Rapimnas yang mencakup Fun Walk bersama Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah sesi ekonomi kreatif. Memasuki tanggal 1–2 Desember, agenda utama Rapimnas digelar.

"Jadi secara target untuk acaranya, saya rasa kita sudah hit semua target dengan baik, peserta semua hadir, yang tadinya kita mungkin memperkirakan 800–1.000 orang, dan itu semua orang sudah hadir di lokasi juga. Kemarin itu memang pemetaannya antara acara 1 dan 2 dan 3 itu menjadi sulit, tapi pada akhirnya sudah berhasil," ucap Clarissa di Park Hyatt Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Memasuki hari kedua, lanjut Clarissa, pertemuan internal dibuka Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pertanian, serta diteruskan dengan sesi pleno komisi 1, 2, dan 3. Terkait capaian kerja sama, Clarissa menuturkan bahwa Rapimnas juga menghasilkan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

 

