Anindya Bakrie: Rapimnas Kadin 2025 Sukses Hadirkan 1.653 Anggota

JAKARTA – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin yang digelar di Park Hyatt Jakarta pada 30 November hingga 2 Desember berlangsung sukses dan dihadiri 1.653 anggota.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, ini merupakan capaian yang patut disyukuri karena ribuan anggota Kadin, baik dari pusat, daerah, provinsi, hingga asosiasi dan himpunan, telah ikut serta mensukseskan agenda tahunan yang sangat penting ini.

"Kami bersyukur bahwa Rapimnas Kadin ini telah dihadiri oleh 1.653 anggota. Yang datang adalah anggota Kadin Pusat, Kadin Daerah, yaitu provinsi, dan juga dari asosiasi serta himpunan," ungkapnya, Selasa (2/12/2025).

Anindya mengapresiasi kehadiran para pejabat pemerintah dan parlemen yang menunjukkan eratnya hubungan kerja sama antara Kadin dan pemerintah. Ia menilai kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antara sektor usaha dan pemerintah berjalan dengan baik.

"Saya berterima kasih kepada mitra kami, pemerintah, sampai kepada parlemen yang begitu banyak hadir. Dari Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Pertanian, Menteri Pariwisata, hingga Menteri Investasi. Ini menandakan kerja sama antara Kadin dan pemerintah sangat baik," tuturnya.

Lebih jauh, Anindya menegaskan bahwa fokus utama Rapimnas Kadin 2025 adalah gotong royong untuk menciptakan lapangan kerja. Ia menyebut lapangan pekerjaan merupakan kebutuhan mendesak saat ini, dan Kadin ingin melaksanakannya dengan fokus untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus membangun kemandirian ekonomi.

"Intinya, seperti yang disampaikan selama dua hari ini, Kadin fokus untuk gotong royong menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena lapangan kerja sangat dibutuhkan. Tapi kami ingin melaksanakannya dengan fokus untuk mensejahterakan masyarakat, dan kedua, membangun kemandirian ekonomi kita," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas, Clarissa Tanoesoedibjo, mengungkap bahwa Rapimnas Kadin kali ini telah berjalan sukses dan melampaui target kehadiran peserta.

Clarissa menjelaskan bahwa rangkaian Rapimnas sudah berlangsung sejak 30 November 2025, dimulai dengan pra-Rapimnas yang mencakup Fun Walk bersama Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah sesi ekonomi kreatif. Memasuki tanggal 1–2 Desember, agenda utama Rapimnas digelar.